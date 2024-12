Liberoquotidiano.it - Pensioni, ecco il calendario dei pagamenti del 2025: i giorni in cui arrivano in ritardo

L'Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) ha avviato un processo di semplificazione della propria presenza sui social network con l'obiettivo di fornire un'informazione sempre più accurata e completa ai cittadini e prevenire il diffondersi di fake news. Il progetto - si legge in una nota - è partito dalle piattaforme di Meta: Facebook, Instagram e WhatsApp e nei prossimi mesi si estenderà a tutte le altre per essere sempre più vicino ai cittadini attraverso tutti i canali social, da qualunque device. A partire dal, l'Inps sarà presente su Facebook con due pagine tematiche: Inps per la Famiglia; Inps - Credito e Welfare dipendenti pubblici. In queste pagine verranno offerte notizie aggiornate sui servizi e sulle prestazioni curate dall'Istituto. I contenuti un tempo diffusi in altre pagine gestite dall'Ente previdenziale come "Inps per i lavoratori migranti" e "Inps giovani", nei nuovi spazi verificati saranno rimodulati all'insegna di un dialogo sempre più semplice e immediato con gli utenti.