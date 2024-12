Ilrestodelcarlino.it - Neve in Veneto, 45 cm sull’Altopiano di Asiago. Allerta gialla anche per Dolomiti e Alpi

Venezia, 8 dicembre 2024 - Sferzata invernale sulle montagne del, dove nella notte si sono verificate nevicate (abbondanti) subellunesi e Pre. Sull'Altopiano disi registrano in quota fino a 45 centimetri difresca, 18 nella cittadina capoluogo. Coltre biancasulle preveronesi: si misurano dai 20 ai 30 centimetri sul Monte Tomba e Monte Baldo. Nevicate moderate sulle sullevenete, dove per ora le precipitazioni nevose sono più contenute: si va dai 5 centimetri di Ra Valles, sopra Cortina, ai 10 centimetri delle zone in quota tra Arabba e Falcade. In tutta la regione il clima è freddo e ventoso.in autostrada: ecco dove.meteo Acqua alta a Veneziain autostrada: la situazionemeteo Nella tarda serata di ieri, era stata diramata l’per rischio idrogeologico.