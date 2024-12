Mistermovie.it - Mister Movie | Glen Powell ha un aggiornamento scoraggiante sul film di reboot di Captain Planet

Il supereroe ecologista più amato degli anni '90, Captain Planet, è ancora in attesa di trovare la sua strada verso il grande schermo. Nonostante l'entusiasmo di Glen Powell, noto per il suo successo in Top Gun: Maverick e il futuro Twisters, il progetto sembra trovarsi in un limbo creativo.

Glen Powell e il Sogno di Captain Planet

Powell, che è coinvolto come co-sceneggiatore e possibile protagonista del film, ha espresso la sua passione per il personaggio in un'intervista con IndieWire. "Sono molto, molto appassionato di Captain Planet", ha dichiarato l'attore, sottolineando che i diritti del personaggio sono nelle mani di chi sembra avere "altre idee e altri piani" rispetto alla sua visione.

Il Futuro del Progetto: Differenze Creative e Opportunità

Il film live-action dedicato a Captain Planet è in lavorazione da anni, ma sembra vittima del classico "inferno dello sviluppo", una fase in cui un progetto resta bloccato a causa di visioni contrastanti.