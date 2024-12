Notizie.com - Migranti, a novembre 2024 quasi raddoppiati gli sbarchi in Italia. Il nostro Paese tra i primi donatori Unhcr

L’, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha diffuso i dati in merito aglideinel mese di.Sonoglideisulle costene rispetto al mese precedente. Sono oltre 8.100 le persone che hanno raggiunto il, con un incremento di circa il 42% rispetto ad ottobre, quando si erano registrati 5.722 arrivi., agliin. Iltra i(MSF FOTO) – Notizie.comIl dato è stato certificato dall’, l’agenzia Onu per i rifugiati. Il timore è che a causa della guerra in Siria e l’intensificarsi dei combattimenti, possa verificarsi una nuova ondata di partenze. Ai consueti rischi si somma la volontà di partire durante l’inverno, quando il mar Mediterraneo mette tutti ii mare a rischio ipotermia.