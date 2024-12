Oasport.it - Marco Odermatt, è mal di gigante: a Beaver Creek la terza uscita consecutiva!

Anche i fenomeni devono affrontare alcuni momenti di difficoltà. Questo è il caso diche innon riesce più a ritrovare le sensazioni migliori. Dopo due gare di questa specialità in questa stagione, lo svizzero è ancora fermo a quota zero a causa di due uscite a Soelden e a.Se in questo fine settimana negli Stati Uniti in velocità era andato bene tra il Super-G concluso con la vittoria e il secondo posto in discesa, la crisi inper il fuoriclasse elvetico continua. Sono addirittura tre le uscite consecutive indopo che non era mai uscito in Coppa del Mondo da2019 a Saalbach 2024, praticamente per quattro anni e mezzo.Si tratta del periodo più negativo della carriera diin: infatti mai era successo che uscisse per tre volte consecutive in questa specialità.