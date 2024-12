Quifinanza.it - L’incertezza in Francia innescherà una nuova crisi dell’Eurozona?

politica ed economica francese è destinata a restare, almeno nel breve periodo, ma non dovrebbe innescare una più ampia e serianel resto dell’Europa. È la conclusione cui giunge Leopoldo Torralba, senior economist di Arcano Research, nella sua analisi sulla situazione in corso a Parigi. “Dopo la mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro francese Michel Barnier, si è aperto un periodo di incertezza politica che si innesta in un contesto economico già messo a dura prova dalla debolezza nel settore manifatturiero e dei servizi”, sottolinea Torralba.Incertezza dominante“Barnier lascia dopo aver cercato di forzare l’approvazione dellalegge finanziaria per il 2025 senza passare dal Parlamento vista l’opposizione dell’estrema destra e della estrema sinistra ai tagli dei costi e all’aumento delle imposte cruciali per soddisfare le richieste della Commissione Europea in tema di riduzione del deficit pubblico”, ha ricordato l’analista.