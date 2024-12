Quifinanza.it - Le 700mila lettere inviate dal Fisco fanno litigare Salvini e Leo, si spacca la maggioranza

Leggi su Quifinanza.it

Il governo Meloni torna a dividersi, questa volta sul delicato tema delle tasse e del rapporto trae cittadini. Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha inviatocomunicazioni, trae Pec, a partite Iva ritenute in difetto per aver dichiarato redditi inferiori alle aspettative. Una decisione che ha suscitato l’irritazione della Lega. Il segretario e vicepremier Matteoha criticato duramente l’iniziativa, definendola un atto dai “toni inquisitori sotto Natale”. A rispondergli, poche ore dopo, è stato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, esponente di Fratelli d’Italia e figura chiave nelle questioni fiscali.La protesta della Lega sul concordatoVa precisato che le comunicazionidall’Agenzia delle Entrate non rappresentano né accertamenti né sanzioni, ma semplici avvisi.