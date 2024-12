La mano di Trump sull’Ucraina | Zelensky vuole un accordo sulla pace Conosco bene Putin è ora di agire La Cina ci può aiutare

Leggi su Open.online

Il presidente eletto americano, Donald, ha fatto appello per un «cessate il fuoco immediato» in Ucraina e per l’avvio di negoziati e ha affermato che il presidente ucraino, Volodymyr, “vorrebbe concludere un” con Mosca per mettere fine al conflitto. Ieria Parigi ha avuto un incontro trilaterale all’Eliseo cone con il presidente francese, Emmanuel Macron. In un post su Truth social che parte dagli eventi in Siria, il presidente eletto degli Stati Uniti, che ieri ha visto a Parigi, scrive: «Dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e dovrebbero iniziare i negoziati. Troppe vite sono state sprecate inutilmente, troppe famiglie sono state distrutte e, se continua così, può diventare qualcosa di molto più grande e di molto peggiore.Vladimir.