Immacolata le celebrazioni a Roma

8.38 Cerimonie e chiusure al traffico nella Capitale per la festa dell'Concezione, con l'omaggio floreale del Papa alla statua della Beata Vergine Maria in piazza Mignanelli, a ridosso di piazza di Spagna. Prevista anche l'accensione dell'albero di Natale a Piazza del Popolo. Come sempre, i primi a rendere omaggio alla statua sono stati i Vigili del fuoco, con la deposizione di una ghirlanda di fiori sulla statua della Vergine in memoria dei colleghi che inaugurarono il monumento l'8 dicembre 1857