Il Real Madrid ritrova la vittoria e recupera Vinicius | a Bergamo ci sarà Dubbio Bellingham?

Sull’aereo che nel pomeriggio di lunedì porterà il, dove martedì sera alle 21 sfiderà l’Atalanta in Champions League, ciancheJunior. Ad annunciarlo è stato lo stesso Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, nelle scorse ore: l’asso brasiliano non è sceso in campo nella partita di sabato sera contro il Girona, vinta per 3-0 in trasferta dai campioni d’Europa in carica, ma recupererà in tempo per essere in campo al Gewiss Stadium.Dopo una decina di giorni piuttosto complicati, con le sconfitte in trasferta contro Liverpool e Athletic di Bilbao, e in mezzo la solainterna con il Getafe, i Merengues hannoto una botta di fiducia andando a vincere 3-0 in Catalogna, contro la squadra che lo scorso anno si è piazzata terza in classifica meritandosi anche un pass per l’attuale edizione della Champions League.