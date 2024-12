Iltempo.it - Il post Bergoglio divide il Concistoro: guerra per il futuro della Santa Sede

Con la nuova infornata cardinalizia di ieri in cui Papa Francesco ha imo la berretta rossa a 21 nuovi membri del “SenatoChiesa”, si va delineando in via pressoché definitiva la struttura del collegio elettorale che prenderà parte al prossimo Conclave, quel consesso chiamato a scegliere il successore di. Ecco perché Papa Francesco esorta i nuovi cardinali a essere «costruttori di unità», fondamentale in un periodo in cui le spaccature prevalgono a ogni livello. «Il Signore continua - vi chiama a essere testimoni di fraternità, artigiani di comunione. L'avventurastrada, la gioia dell'incontro con gli altri, la cura verso i più fragili. Questo deve animare il vostro servizio». Un chiarimento dall'ufficio stampaviene effettuato anche rispetto all'ematoma, riportato sotto al volto dal pontefice.