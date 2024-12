Quotidiano.net - Fenomeno Cosplay, un giro d’affari da 147 milioni di euro

Roma, 8 dicembre 2024 – È unculturale in rapida ascesa, con una variegata comunità, incontri, riunioni, e unche sfiora ormai i 147diannui: è il, letteralmente un neologismo, un termine coniato nel 1984 dallo scrittore giapponese Nobuyuki Takahashi durante una visita al Worldcon di Los Angeles. L’intuizione dell’autore nipponico fu quella di unire i termini “costume” e “play” in un servizio per la rivista My Anime. Da quel momento si è soliti usare questa crasi per indicare tutti coloro i quali si travestono da personaggi di fumetti, si radunano in eventi a tema, prendono parte a gare e valutazioni dei migliori e più fedeli costumi, e danno sfogo alla propria creatività. Chi è iler italiano In prevalenza sono le donne a dar vita in Italia al, costituendo l’83% del movimento, con un’età media inferiore ai 25 anni, e una presenza prevalentemente al Nord.