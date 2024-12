Spazionapoli.it - “È concentrato solo sul Napoli”: l’annuncio sull’azzurro fa sognare i tifosi!

In casasi lavora ad un alcune situazioni complesse. Intanto, un azzurro ha fatto sapere di essersulla stagione in corso. La stagione delprosegue al meglio e ovviamente il merito è di Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha saputo ridare entusiasmo alla squadra, riportandola dove merita di stare. Ad oggi, gli azzurri occupano la seconda posizione in classifica con una gara in meno rispetto all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il match mancante è proprio quello che andrà in scena stasera contro la Lazio. La posta in palio sarà altissima, motivo per il quale servirà una prestazione importante da parte dell’undici titolare.Uno degli “intoccabili” in questa stagione è sicuramente Alex Meret. Quest’ultimo, gode della fiducia illimitata di Antonio Conte che ancor prima di approdare in Campania aveva già scelto il portiere titolare.