Lanazione.it - Denise Robin: dalla sartoria di Coco Chanel a una nuova vita a Marina di Massa

Leggi su Lanazione.it

Peccato per quella foto mancata. All’epoca non esistevano i selfie, così nello scatto di gruppo cone le colleghe a una festa parigina, scattata da lei, non compare nell’immagine. Me la mostra comunque con orgoglio., 81 anni portati con splendore - capelli acconciati con la fascia, occhi bistrati, un tocco diN. 5 o di- ha lavorato per cinque anni dal 1963 al 1968 come sarta per, la stilista francese che rivoluzionò la moda femminile portandovi praticità e liberandola da corsetti e impalcature. Tra i suoi pezzi iconici il tubino nero, il tailleur in tweed, la borsa matelassé (trapuntata). La specialità dierano le giacche. Ne tira fuori dall’armadio una che ha realizzato per sé e me la fa vedere: "E mi raccomando, scrivi che tutti i bottoni avevano la testa di un leone".