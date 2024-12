Rompipallone.it - Clamoroso Milan, Fonseca a rischio: decisione cruciale in arrivo

Non arrivano belle notizie sul futuro di. L’allenatore del, infatti, rischia davvero grosso. Di seguito riportate le ultime notizie.Non un momento facile in casasia per quanto riguarda il rettangolo verde, ma anche fuori dal campo. La sconfitta contro l’Atalanta è stato un duro colpo per il Diavolo diche rimane così al settimo posto con ventidue punti in classifica. Inoltre, l’infortunio di Pulisic nel primo tempo mette in ansia il, in vista delle prossime partite. Infatti, mercoledì dovrà giocare contro la squadra Stella Rossa per la partita valida per la sesta giornata di Champions League.Anche fuori dal campo l’umore non è dei migliori, come mostrato subito dopo il triplice fischio dove il tecnico rossonero si è pesantemente scagliato contro l’arbitro della gara Federico La Penna, accusandolo di una direzione unilaterale che ha inciso poi sul risultato finale.