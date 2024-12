Metropolitanmagazine.it - Chiara, chi è la sorella minore di Giulia Tramontano

, 27 anni, è ladi. La prima a lanciare sui social l’appello per rintracciarla dopo la sua scomparsa. E adesso chiede l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello. Comeanche lei aveva lasciato Sant’Antimo in provincia di Napoli per trasferirsi a Genova. Prima aveva vissuto in Finlandia per un certo periodo. Di fatto però le due sorelle trasferite al Nord avevano legato ancora di più il loro rapporto. È lei ad aver cercato di aiutaread abortire quando la ragazza scopre la gravidanza ma anche i tradimenti del compagno: «Ma, avendo superato il novantaseiesimo giorno di gravidanza, non le era possibile abortire». È sempre con lachesi confida nei momenti di crisi del suo rapporto con Alessandro Impagnatiello. Ieri, dopo il processo è tornata a parlare sul suo profilo Instagram.