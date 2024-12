Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, torna di moda un vecchio obiettivo: può arrivare a gennaio!

Ilè tra le società più attive sul mercato in entrata. In modo particolare, il DS Manna starebbe seguendo diversi profili. L’idea delè quella di intervenire sul mercato nella prossima sessione. La dirigenza, ovviamente di comune accordo con il presidente De Laurentiis, avrebbe deciso di mettere a segno nuovi colpi per rinforzare la squadra. Uno dei reparti più in difficoltà è senza dubbio la difesa, la quale non vanta alternative valide a Rrahmani e Buongiorno.Tutto ciò, preoccupa e non poco la società azzurra. Non a caso, il direttore sportivo Manna starebbe optando per un nuovo colpo in difesa nei prossimi mesi. Ovviamente, non si tratterà di un top player ma bensì di un’alternativa valida alla coppia già “affermata”. A tal proposito, l’ex dirigente della Juventus starebbe seguendo diversi profili importanti.