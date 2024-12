Ilrestodelcarlino.it - Blocco del traffico sulla statale 16: chiusura Adriatica e percorsi alternativi

Cento cartelli sparsi per viali e incroci e l’app Io per cercare di offrire ai cittadini le informazioni per superare i forti disagi attesi con ildel16 a partire da domani mattina alle 7, per l’intera settimana a venire. Ladell’nel tratto compreso tra viale Marsala e viale Alberobello è stata causata dal cedimento della struttura scatolare in mattoni in cui passa il Rio Costa al di sotto del manto stradale. Per garantire la sicurezza del cantiere, lasarà chiusa aldalle 7 di domani alle 19 del 17 dicembre. Anche viale Alberobello sarà interdetto nel tratto fino a viale Riace. Di seguito iper auto e mezzi leggeri fino a 35 quintali. Chi arriva da nord potrà deviare su viale Da Verrazzano alla Rotatoria dei pianeti, proseguire su viale Torino (lungomare), girare su viale San Gallo e rientrareattraverso viale Marsala.