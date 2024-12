Lapresse.it - Bertinotti ospite di Atreju: “Schlein fa leader di centrosinistra malconcio”

“La sinistra deve opporsi alla destra e i singoli esponenti di entrambi gli schieramenti devono poter dialogare senza far mancare una dura opposizione. Io credo che quello che conti è il rispetto dell’avversario. Io penso sempre, anche la prima volta che sono venuto qui, che si dialoga anche tra avversari dichiarati, personalmente. Resta invece la necessità di una opposizione politica, oggi non adeguata. Io penso che in una situazione di disagio come questa del Paese, il livello di conflitto sociale dovrebbe poter essere all’altezza di questa sfida. Ellyprova a fare bene ildi unsgangherato“. Faustoa margine del dibattito che lo ha vistoalla festa di