Metropolitanmagazine.it - Arrestato l’ex ministro della Difesa per l’imposizione della legge marziale in Sud Corea

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oggi i procuratori hannoun ex ministrodel Sud, avrebbe raccomandato la breve ma sorprendente imposizionescorsa settimana al presidente Yoon Suk Yeol , diventando così la prima figura arrestata per questo caso.Lo sviluppo è avvenuto un giorno dopo che Yoon ha evitato un tentativo di impeachment guidato dall’opposizione in parlamento, con la maggior parte dei legislatori del partito al governo che hanno boicottato un voto in aula per impedire la maggioranza dei due terzi necessaria per sospendere i suoi poteri presidenziali. Il principale partito di opposizione, il Partito Democratico, ha affermato che preparerà una nuova mozione di impeachment contro Yoon.Domenica, l’ex ministroKim Yong Hyun è statoin un centro di detenzione di Seul, Sud, dopo essere stato sottoposto a un’indagine da parte dei pubblici ministeri, ha affermato un funzionario delle forze dell’ordine, chiedendo l’anonimato in linea con le norme sulla privacy.