Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2024 ore 09 | 30

DEL 7 DICEMBRE ORE 09.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE SULL’A1-NAPOLI: CODE PER 4 KM IN DIREZIONE. SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. A CHI è IN VIAGGIO VERSOCONSIGLIAMO DI USCIRE A FERENTINO E PERCORRERE LA STRADA REGIONALE DI SORA E LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA IN PROSSIMITà DI ANAGNI.SE SEMPRE SULLA A1 SEGNALIAMO VENTO FORTE NEL TRATTO FABRO ORTE. RACCOMANDIAMO DI MODERARE LA VELOCITà E PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA.SALE L’ATTESA PER L’INCONTRO DI CALCIO-LECCE, VALIDO PER LA 15ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO.CALCIO D’INIZIO ALLO STADIO OLIMPICO, ATTESO PER LE 20,45.PREVISTE LE CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO.