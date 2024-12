Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-12-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente sudcoreano io non so chi rolla offerto le scuse per la legge marziale dichiarata martedì sera e poi ritirata causa del volo contrario del Parlamento non si ripeterà più ha detto une in un messaggio ti vuole la nazione sicura che non si sottrarrà la responsabilità legale e politica sulla dichiarazione di legge marziale rinnovando le sue scuse per la confusione causata aggiunto che lascerà che sia il nostro partito la situazione politica in futuro incluso il mio mandato le dimissioni di John su chi è all sono inevitabili ha subito dichiarato andong un leader dei partiti al governo aggiungendo il normale svolgimento di doveri del presidente impossibile nelle attuali circostanze e le devi anticipare dei presidente sono inevitabili I ribelli avanzano tuono dell’esercito nega di essersi ritirato era Avverti Damasco è il prossimo obiettivo nelle mani degli insorti ci sono anche da ara e Sud Garda del sud e il valico dinanzi al confine con la Germania è una base azotata di Madeira Azzorre occupano le zone orientali abbandonate dall’esercito gli attacchi russi e siriani vicinocon un osservatorio per i diritti umani hanno ucciso 20 civili tra cui cinque bambini Libano e Giordania chiudono le frontiere Israele rafforza le truppe nel golan l’Ospedale Civile di Bed Light a Gaza denuncia nuovi Raid israeliani 29 le vittime PDF mega nuovo fatto di difesa tra Mosca e mi sputi armi nucleari tattiche in Russia dal prossimo anno anche i missili All eyes on cloudnova comunica il licenziamento dal 31 dicembre di 97 operai impiegati negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco Mirafiori Piedimonte San Germano e Menfi in esubero per la volontà di stellanti di cercare i contratti in essere shrine a Pomigliano bloccati licenziamenti non si possono lasciare 400 famiglie per strada meloni.