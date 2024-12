Lanazione.it - Tragedia in strada, muore a 76 anni travolto da un’auto

Pontedera (Pisa), 6 dicembre 2024 –ina Pontedera, dove un uomo di 76, residente in zona, è morto dopo essere stato investito da. E’ successo in tarda serata lungo via Veneto. GERMOGLI PH: 6 DICEMBRE 2024 PONTEDERA VIA VENETO INCIDENTE MORTALE UOMO ARROTATO © LUCA BONGI/ FOTOCRONACHE GERMOGLI Non è ancora chiara la dinamica, sulla quale sta indagando la polizia. L’uomo all’inizio era cosciente, ma quando sono arrivati i soccorsi ha perso i sensi e nonostante le lunghe e complesse manovre di rianimazione è morto sul posto.