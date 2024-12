Ilnapolista.it - Thiago Motta espulso per proteste contro il suo Bologna

Leggi su Ilnapolista.it

peril suo. Ndoye subisce fallo vicino la sua panchina, l’arbitro fischia enon la prende bene. Calcia un pallone in campo e urla all’indirizzo dell’arbitro Marchetti.Leggi anche: Italo Cucci: «Ho detto chealla Juventus non farà molta strada, lo dissi anche di Maifredi»La conferenza di: «La Juve fuori dalla lotta scudetto? Ognuno ha la libertà di opinione»in conferenza stampa per il match di Serie A tra Juventus e la sua ex squadra, il.«Ilsta bene ed è una grande squadra. Dobbiamo concentrarci su cosa dobbiamo fare e tante altre cose da evitare, loro giocano molto in verticale e pressano tanto». È infastidito per non essere citato nella lotta scudetto?«Noi siamo concentrati sempre sulla nostra partita, prepararsi al meglio, dobbiamo essere esigenti con noi stessi per migliorare e andare in campo e fare la migliore prestazione possibile.