Solidarietà per i gatti del rifugio Cuori Randagi alla Farmacia Iannaccone Nacca

Tempo di lettura: 2 minutiDal 9 al 14 dicembre, ladi Bellizzi Irpino diventerà il fulcro di un’importante iniziativa dia favore degli amici a quattro zampe. Graziegenerosità del Dottor Pasquale Luca, sarà possibile contribuire attivamente al benessere degli animali ospitati nelle “” di Picarelli, dove attualmente vivono circa 60. Durante questi giorni, i clienti dellaavranno l’opportunità di acquistare farmaci e articoli sanitari da donare ai felini in difficoltà. Accanto a una cesta appositamente predisposta per le donazioni, sarà disponibile una lista con i materiali di cui gli animali necessitano maggiormente, tra cui: BetadineGarzeSiringhe per insulina o da 2,5 mlAugmentin a sciroppoClenilSoluzioni fisiologicheAntiparassitariVassato antibioticoBentelan da 1 grammoSverminantiVitamine per neonati/bambiniOgni piccolo gesto può fare la differenza e migliorare la vita di questi, e il contributo della comunità sarà fondamentale.