Siria Tajani | pronti a evacuazioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.23 "L'ambasciata è pronta a organizzare,abbiamo già richieste,il governo è pronto a fare il necessario sia con iniziative nazionali che Onu per l'uscita in sicurezza dei cittadini". Così il ministro degli Esterial termine della riunione sulla crisina alla Farnesina durante la quale si è collegato con tutti gli ambasciatori italiani della regione."Faremo in modo che tutti coloro che vogliono lasciare lapossano farlo" Intanto a Doha colloqui in corso tra Iran, Russia e Turchia sulla situazione.