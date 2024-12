Bubinoblog - SFIDA IMPOSSIBILE: STEFANO CORTI E IL DUELLO CON LA LEGGENDA DEL TENNIS SCHIAVONE

Sabato 6 dicembre alle 14.15 su Italia 1 la terza puntata di “”, il programma nel quale il conduttore,6 grandi campioni di varie discipline sportive in una competizione fatta di coraggio, ironia e voglia di spingersi oltre i propri limiti.Dopo averto il colosso del judo, Marco Maddaloni e il gigante della pallanuoto Amaurys Pèrez, perché non provare a battere unadelitaliano? Se lo è chiesto ancheche ha deciso di puntare davvero in alto ere la “leonessa” Francesca. E visto che l’elemento di Francesca è la terra,ha deciso di iniziare con una prova in acqua tanto per destabilizzarla, per poi farle girare la testa prima di arrivare allafinale. In ogni appuntamento il conduttore affronta i campioni in tre differenti prove: La, dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali.