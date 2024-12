Romadailynews.it - Santiago Larramendi protagonista di “Pamela viaggia in latin” su Rai Isoradio

Il celebre songwriter cubano sarà ospite della puntata conclusiva del programma condotto daD’Amico.Roma, 7 dicembre 2024 –, una delle figure più brillanti della scena musicale cubana eo-americana, sarà ildell’ultima puntata del 2024 diin, in onda nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre su Rai. Il programma, condotto daD’Amico, è un viaggio alla scoperta del mondo culturale e musicaleo-americano e iberico. L’appuntamento è fissato per le 00.30 sulle frequenze di Rai(FM 103.3, DAB e RaiPlay Sound)., compositore, arrangiatore e produttore, è conosciuto per la sua capacità di fondere le radici della tradizione musicale cubana con influenze contemporanee, creando un linguaggio musicale unico e innovativo.