Salvate Sant’Agata | perché hanno gridato questa frase alla Prima della Scala

Milano, 7 dicembre 2024 – All’iniziodi Milano, dal pubblico si è levato un grido, pocodell’Inno di Mameli, che ha preceduto l’inizio de “La forza del destino”, l’opera di Giuseppe Verdi. Una persona del pubblico ha urlato laSant'Agata". Ma cosa significa? Se l'anno scorso dal loggione era partito un urlo 'W l'Italia antifascista' quest'anno l'appello (applaudito da parte del pubblico) è andatotutelavilla di Verdi a Sant'Agata, a Villanova d'Arda (Piacenza), ora chiusa e messa in vendita per volontà del tribunale di Parma a causa di liti fra gli eredi. Diverse iniziative, coordinate dal MinisteroCultura, sono state realizzate da diversi teatri italiani. Nel giorno in cui il Piermarini apre proprio con un’opera del compositore di Busseto la scelta di porre l’attenzione sulla vicenda.