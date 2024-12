Oasport.it - Salto con gli sci: Daniel Tschofenig conquista Wisla su Deschwanden e Paschke

Va in archivio la prima delle due gare di Coppa del Mondo dicon gli sci previste aper questo fine settimana. Come già nella giornata di ieri, anche oggi l’HS134 polacco si rivela felice per, che porta a casa la competizione guidando sia nella prima che nella seconda serie. Non un dominio, resta chiaro, ma i 132 metri nella prima serie e 135.5 (unico oltre l’HS) nella seconda bastano e avanzano per il 276.8 finale.Alle sue spalle lo svizzero Gregor, che sfiora la rimonta con un grande secondo(più corto, ma anche più efficace) e va a 275.4 davanti al tedesco Pius, che arriva sempre a 127 metri e fa di necessità virtù, arrivando a quota 273.9 e dimostrandosi nel complesso comunque sempre in un ottimo momento.Quarta posizione occupata da Jan Hoerl, anche lui in risalita con un aiuto dalla compensazione nella seconda serie: sono 271.