Sale la febbre per Max Aperta anche la Rivazza

Cornice da grande evento per il concerto di Max Pezzali, di scena all’Autodromo sabato 12 luglio alle 21. A due mesi dal semaforo verde alla prevendita dei biglietti per lo show, scattato appunto a inizio ottobre, è stata decisa l’apertura della. Oltre che nel paddock, i fan dell’ex 883 potranno dunque accomodarsi sulla tribuna in collina. È stato lo stesso Pezzali ad annunciare via Instagram la novità. "La miticaper Max", il commento arrivato invece, sempre via social, dell’assessora ad Autodromo, Turismo e Grandi eventi, Elena Penazzi. I biglietti sono già in vendita su Ticketone a 46 euro, un prezzo più basso rispetto a quello dei tre settori (prato gold, prato silver e prato) nei quali verrà suddiviso il paddock. Non si hanno ancora dati sull’andamento della prevendita, ma basti pensare che nel 2022 l’apertura dellaper il concerto di Cesare Cremonini venne annunciata al superamento di quota 60mila biglietti venduti (alla fine gli spettatori in Autodromo furono oltre 70mila); mentre per i Pearl Jam, con 60mila spettatori complessivi, la collina restò chiusa (non senza qualche polemica).