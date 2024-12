Oasport.it - Rugby, le Zebre Parma a Galway contro Connacht in Challenge Cup

Leggi su Oasport.it

Prende il via questo weekend laCup, la seconda delle coppe europee die tornano in campo le, che esordiranno domani sera in Irlanda ail. Un “derby” celtico che vede la franchigia federale arrivare dopo la buona vittoria in URC lo scorso weekend e ora i ragazzi di Brunello puntano a un bis in Europa.Ilsta vivendo un anno di transizione, con tante novità in campo, panchina e a livello dirigenziale e la prima parte di stagione non è stata facile, con solo tre vittorie all’attivo sin qui in URC. Il “development team” irlandese non ha convinto sin qui, ma resta una squadra pericolosa – soprattutto in casa dove sono arrivate due delle tre vittorie sin qui.Anche lehanno iniziato l’ennesima rivoluzione societaria e sportiva, con l’arrivo di Massimo Brunello in panchina.