Oasport.it - Pagelle superG Beaver Creek 2024: Odermatt torna in vetta, Sarrazin si avvicina, Franzoni bentornato!

MARCO9: vince ma si vede che non è ancora al massimo della propria condizione. Dopo il secondo posto di ieri, lo svizzero sfrutta il suo amatoe domina la scena. Come detto, però, non brilla come suo solito. Qualche errore di precisione nella parte più complicata non cambiano il risultato. Vince sempre lui. Anche non al suo massimo.CYPRIEN7.5: dopo la prova non trascendentale di ieri in discesa, oggi cambia decisamente marcia in. Si ferma a 18 centesimi dal successo, mangiandosi le mani per una parte iniziale nella quale non ha dato il proprio massimo, e una finale che gli è costata quasi 3 decimi.LUKAS FUERSTEIN 8: la prima grande sorpresa della giornata. L’austriaco, sceso con il pettorale numero 24, si va ad inserire sul terzo gradino del podio con pieno merito.