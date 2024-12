Lanazione.it - Natale sospeso 2024: adesioni record a Pisa e provincia per l'iniziativa solidale

È boom didei negozi dial ‘. L’evento, promosso e organizzato dalla Caritas diocesana di, prevede l’acquisto "in" di libri o giocattoli da destinare alle famiglie fragili che si sono rivolte alla Caritas. A pochi giorni dall’avvio della campagna per aderire alle due iniziative, ‘Libro’ e ‘Giocattolo’, "i riscontri sono molto positivi - ha detto il direttore della Caritas diocesana don Emanuele Morelli -, perciò voglio ringraziare i negozianti che hanno deciso di accompagnarci in questo camminoe i cittadini che vorranno regalare un sorriso contro la povertà". Un impegno, questo, che nasce dalla collaborazione con gli esercenti dei territori dell’arcidiocesina e che ha riscosso successo sin dalla prima edizione dell’evento nel 2020.