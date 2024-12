Thesocialpost.it - Manca il quorum, il presidente Yoon Seok Yeol si salva dall’impeachmet

Il voto sull’impeachment delsudcoreanoè stato annullato pernza del, come riporta l’agenzia Yonhap. Solo 195 dei 300 parlamentari hanno partecipato al voto, che non è stato nemmeno conteggiato ed è stato automaticamente abrogato. Per approvare l’impeachment, sarebbe stato necessario il supporto di due terzi dei membri dell’Assemblea Nazionale. Al voto hanno partecipato i 192 parlamentari dell’opposizione, tra cui il Partito Democratico della Corea, e tre membri del People Power Party: Ahn Cheol-soo, Kim Sang-wook e Kim Ye-ji.La posizione del People Power PartyPrima della sessione plenaria, il People Power Party aveva deciso di non partecipare al voto sull’impeachment e sul disegno di legge per nominare un procuratore speciale riguardo alle accuse contro la First Lady Kim Kun-hee.