Quifinanza.it - Licenziamento, basta una bugia al datore di lavoro: la Cassazione spiega perché

Chiarezza e lealtà nel rapporto disono gli ingredienti base per un’esperienza proficua e continuativa. D’altronde, a nessuno piace essere ingannati o divenire il bersaglio di menzogne mirate a proteggere un qualche beneficio o a nascondere un abuso dei propri diritti di lavoratore.Un recente caso affrontato dalla Corte dici ricorda una regola aurea: la fiducia è alla base di ogni rapporto con gli altri, e a maggior ragione con l’azienda odi– ossia il soggetto che paga i contributi e lo stipendio e permette di ottenere un reddito fisso mensile. Come vedremo in questo articolo, con l‘ordinanza n. 30613 i giudici di piazza Cavour hanno stabilito l’esito di un procedimento giudiziario nato da unper unaaldi.Davvero si può essere allontanati dal proprio ufficio, per aver mentito – anche solo una volta – al proprio capo? Ecco cosa sapere.