Lavoro | Barelli ' dati confermano che governo e maggioranza su strada giusta'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Idella Cgia di Mestre, la Confederazione generale italiana degli artigiani, certificano una verità incontrovertibile. Grazie alle politiche di questoe di questaaumenta l'occupazione in Italia con un positivo 3,6 per cento, tra lavoratori dipendenti e autonomi. Ciò significa che i provvedimenti assunti dalin materia die sostegno alle imprese, con buona pace dei soliti detrattori, stanno dando i loro frutti. C'è ancora molto da fare, sia sul fronte dell'occupazione femminile che dei salari, ma si è invertita la rotta e si è intrapresa la”. Così in un nota Paolo, presidente dei deputati di Forza Italia.