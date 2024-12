Ilgiorno.it - La Novedratese raddoppia. C’è l’accordo coi Comuni

È stata approvata la bozza di accordo di programma tra la Provincia di Como e idi Mariano Comense, Figino Serenza e Novedrate per procedere alla riqualificazione della, la Sp32, che verràta nei due sensi di marcia per rendere il traffico più scorrevole. Villa Saporiti è pronta a investire 11 milioni di euro per adeguare quella che è la principale via di collegamento in direzione est-ovest nella zona sud della provincia. Il raddoppio è la prosecuzione dell’intervento già realizzato tra Novedrate e Figino Serenza. Si tratta dell’ultimo progetto, in ordine di tempo, che gravita attorno allain attesa di riqualificazione soprattutto nel tratto che attraversa Arosio, dove per colpa dei semafori ogni giorno si formano lunghe code. Un anno fa è stato firmato un accordo di programma per realizzare un nuovo attraversamento che prevede in prossimità dell’incrocio con via Santa Maria Maddalena la realizzazione di una rotatoria in superficie, con l’interramento, in galleria artificiale per una lunghezza di un centinaio di metri e la modifica della rotatoria semaforizzata in corrispondenza di Via Marconi.