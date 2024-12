Sport.quotidiano.net - Inter, Acerbi ci prova per Leverkusen

Dopo la vittoria per 3-1 in casa contro il Parma, l'comincia a guardare al prossimo impegno di Champions League, martedì contro il Bayer(ore 21). Sicura l'assenza di Pavard, che ne avrà fino alla fine dell'anno solare, ma in difesa Inzaghi spera di poter riavere almeno Francesco. Il difensore centrale potrebbe tornare a svolgere un allenamento in gruppo, almeno in parte, nella giornata di domani. Se così fosse, prenderebbe quota l'opportunità di essere convocato per la trasferta in Germania. Non significa poter schieraredal 1', ad oggi è più probabile che il tecnico chieda uno sforzo ulteriore a De Vrij, arrivato contro il Parma a 250 presenze con l'(così come Barella). La gara coi ducali, virtualmente chiusa dopo poco più di un'ora col momentaneo 3-0 di Thuram, ha consentito a Inzaghi di far riposare alcuni titolari nel finale.