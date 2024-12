Ilrestodelcarlino.it - Inaugurazione della ricostruita celletta mariana a San Mauro Pascoli

Oggi, alle 15, a San, verrà inaugurata lain vecchi mattoni lungo la pista ciclo-pedonale del Rio Salto. La precedente era stata realizzata in un tronco di susino, aveva subito sei atti vandalici, nell’ultimo dei quali il 27 dicembre dello scorso anno era stata completamente bruciata. Laè sempre stata dedicata alla Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino al Rio Salto, eretta sul terreno di proprietà di Romano Rocchi e Mara Pavolucci. DiconoRossi e Giuseppe Casadei, i due benefattori sammauresi che hanno fortemente voluto la ricostruzione: "Per il progetto ci siamo avvalsi dello studio tecnico dell’architetto Gabriele Nicolini e dell’ingegnere Marco Mazza e per la costruzione di Antonio Mengozzi ’Midio’. Alla cerimonia disaranno presenti Moris Guidi, sindaco di San, e il parroco don Giampaolo Bernabini.