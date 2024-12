Panorama.it - I coffee table book da possedere o regalare

Quando moda, arte ed editoria si incontrano non nascono semplici libri ma vere e proprie opere d’arte sotto forma di grandi tomi. Le misure infatti sono tra gli elementi identificativi dei, spesso pesanti e scultorei. Dalla moda alla fotografia, dal design alle illustrazioni, i libri da tavolino sono un must-have per collezionisti e appassionati del design. Spesso posizionati nei salotti o nelle camere per impreziosire angoli e scaffali, non aspettano altro che essere sfogliati.Una volta aperti infatti, questi enormi tomi riguardanti il fashion sono pronti a svelare scatti che hanno fatto la storia, sfilate iconiche e avvenimenti importanti nella moda. Tra le case editrici più rinomate per la realizzazione di libri illustrati per adulti troviamo L’ippocampo Edizioni che ha realizzato una collana, al momento composta da nove volumi dalle copertine in tessuto, che ha raccolto tutte le sfilate dei nomi più importanti della moda, da Chanel a Versace, da Dior a Givenchy, una maison per ogni libro.