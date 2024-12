Romadailynews.it - Giubileo: entro Natale apertura della rotatoria di Nuova Tor Vergata

Procedono i lavori sulla viabilità aTor: il consigliere Nanni annuncia l’imminente.Roma, 7 dicembre 2024 – La viabilità diTorsi prepara a un’importante svolta: i lavori per la realizzazionetra Via Passo Lombardo e Via Jean Paul Sartre stanno procedendo a ritmo serrato e si concluderanno. L’annuncio arriva dal consigliere comunale Dario Nanni, presidentecommissione, durante un sopralluogo effettuato stamattina insieme al comitato di quartiere e a diversi cittadini.“Questaè uno degli interventi più attesi dai residenti”, ha dichiarato Nanni in una nota, “poiché metterà in sicurezza un incrocio ad alto rischio incidenti e contribuirà a migliorare il traffico e a ridurre l’inquinamento atmosferico”.