Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro, la ragazzina che disgusta Mario Giordano: dove si spinge | Video

Non si sa se siano più sconcertati i giovani intervistati adal, la giornalista inviata che ascolta le loro risposte oche, in studio, a volte si tappa le orecchie o la bocca per non esplodere. Televisivamente il servizio del programma di approfondimento di Rete 4 è divertente, certo, ma dal punto di vista sociologico è come minimo inquietante. Cosa succede se si prende una manciata di ragazze e ragazzi, magari durante una serata di bagordi e festeggiamenti, e li si sottopone a domande di cultura generale molto, molto facili? Semplice: si ottiene uno spaccato di ignoranza crassa, più divertita che imbarazzata. Primo quesito: qual è il fiume che attraversa Londra? Scene mute a ripetizione. Serve l'aiutino, stile Chi vuol essere milionario: «Senna, Nilo o Tamigi?».