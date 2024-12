Iltempo.it - Francia, la crisi è di sistema ma il vero ostacolo è Macron

Perché ini governi non hanno bisogno della fiducia del Parlamento? La risposta è semplice: perché così De Gaulle ha costruito la Quinta Repubblica tra il 1958 e il 1962, quando con due referendum i francesi hanno battezzato ufficialmente la centralità assoluta del Presidente della Repubblica. Una centralità che si può riassumere in pochi (ma decisivi) poteri: la scelta unilaterale del governo e del Primo Ministro, la facoltà in molti casi di approvare leggi anche senza il sostegno del Parlamento, la possibilità di sciogliere l'Assemblea Nazionale e chiamare nuove elezioni. Ma proprio perché ilistituzionale francese ruota intorno all'inquilino dell'Eliseo, è dila responsabilità di quanto sta accadendo: non a caso da De Gaulle in poi è sempre stato così.è andato in televisione l'altra sera, accusando destra e sinistra di comportamenti irresponsabili e contrari all'interesse nazionale.