FOTO/ Inizia il Natale a Pietrelcina, accensione dell’albero e delle luminarie

Tempo di lettura: 2 minutiIeri sera, con l’del Comune e della Parrocchia di, sonoti gli eventi del calendario natalizio della città di San Pio. L’evento si sarebbe dovuto tenere domenica 8, in contemporanea con San Giovanni Rotondo, ma le previsioni meteo avverse hanno costretto ad anticipare quanto prefissato.Lo scopo che le comunità die San Giovanni Rotondo si erano poste accendendo contemporaneamente i loro alberi diera quello di lanciare un messaggio di pace e speranza, rivolto in particolare a Betlemme, culla della Cristianità, da sempre simbolo di convivenza pacifica tra popoli di diverse culture e religioni.L’in piazza della Mangiatoia è storicamente uno degli eventi centrali nelle celebrazioni natalizie della terra natalizia per eccellenza, un evento per assistere al quale migliaia di pellegrini si recano ogni anno in Terra Santa.