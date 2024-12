Thesocialpost.it - Formula 1, GP di Abu Dhabi: Leclerc eliminato nel Q2, partirà ultimo

Charles, pilota della Ferrari, vivrà un weekend di gara decisamente in salita al Gran Premio di Abu. Durante le qualifiche, il tempo registrato dal monegasco è stato cancellato per il superamento dei track limits, costringendolo all’eliminazione nel Q2.Leggi anche: L’Italia del fioretto, Foconi e le azzurre conquistano l’oro in AsiapostoCon il 13° tempo finale,subisce anche una penalità di dieci posizioni in griglia, che lo retrocede all’posto per la gara di domenica. Un duro colpo per la Scuderia di Maranello, che dovrà puntare su una strategia perfetta per recuperare posizioni e limitare i danni.Il tracciato di Yas Marina, caratterizzato da curve tecniche e lunghi rettilinei, non renderà facile la rimonta, maha dimostrato in passato di saper sfruttare situazioni complesse per sorprendere.