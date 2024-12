Crédit Agricole aumenta la sua partecipazione in Banco Bpm al 151%

Quotidiano.net - Crédit Agricole aumenta la sua partecipazione in Banco Bpm al 15,1%

Uno a uno, palla al centro: si potrebbe rappresentare con una metafora calcistica la mossa della banca francesesuBpm. L’istituto guidato da Philippe Brassac sale infatti al 15,1% della banca milanese, rafforzando la propria posizione di primo azionista. E nelle intenzioni della Banque Verte c’è la volontà di arrivare a un soffio dal 20% di Piazza Meda, avendo annunciato l’intenzione di chiedere all’autorità di vigilanza il via libera per salire fino al 19,99% del. Le tempistiche della mossa francese fanno intendere che si tratti di un intervento a difesa della banca guidata da Giuseppe Castagna, oggetto di un’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Unicredit a fine novembre. Non a caso l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel aveva a sua volta giustificato il lancio dell’Ops in chiave difensiva, avendo saputo le intenzioni deldi incrementare la propria quota nel