Benedetto Casillo | Il dialogo con l’ombra fa più sacra la vita

A quarant’anni esatti da ‘Così parlò Bellavista’, chi lo incontra lo saluta ancora con gli scambi di battute che lui, vice sostituto portiere Salvatore, rese memorabili nel film di Luciano De Crescenzo. Dopo oltre mezzo secolo di cabaret, cinema e teatro,è un’emblema dell’ironia napoletana leggera ma non frivola. Sorprende perciò chi non lo conosce che stia dedicando una serie di incontri al tema della morte. O, come recita il titolo, ‘L’arte in soccorso dell’uomo. Laaldella morte’: letture e dialoghi su quattro testi di Luigi Pirandello, Raffaele Viviani, Totò, Enzo Moscato. Li ha rappresentati al Real Sito di Carditello, all’Archivio di Stato e all’Unione Industriali di Napoli e li porterà il 17 dicembre a Roma nella chiesa di Santa Maria del Carmine alle Tre Cannelle.