Inter-news.it - Bastoni, sospiro di sollievo per l’Inter! Aggiornamenti da Appiano Gentile

Leggi su Inter-news.it

In casa Inter torna il sereno riguardo alle condizioni di Alessandro. Il difensore nerazzurro, che ieri dopo Inter-Parma ha accusato un problema fisico, sembra essere recuperato.RECUPERATO – Alessandroquesta mattina ha preso parte senza problemi alla sessione di scarico prevista per i giocatori impegnati nella partita. Una notizia rassicurante non solo per Simone Inzaghi, ma anche pero ambiente nerazzurro, che non può fare a meno di uno dei suoi punti di riferimento in difesa. La scena si era consumata ieri sera durante il secondo tempo della sfida contro il Parma, valida per la quindicesima giornata di Serie A.aveva accusato un leggero fastidio muscolare.a disposizione del, Inzaghi valuta per la prossimaPROSSIMI IMPEGNI – Il recupero immediato diè una buona notizia per Simone Inzaghi, soprattutto considerando il calendario fitto che attendenelle prossime settimane.