Oasport.it - Basket: Cecilia Zandalasini cambia franchigia WNBA, le Golden State Valkyries la scelgono all’expansion draft

Si è tenuto questa notte l’expansiondi espansione) che laha organizzato per permettere di formare una squadra alle, nuovache giocherà nella Western Conference. Nate dall’idea di espandersi anche indagli stessi proprietari deiWarriors, Joe Lacob e Peter Gruber, legiocheranno anche loro al Chase Center di San Francisco, con quartier generale ad Oakland.Ebbene, neldi espansione necessario a fornire una squadra all’allenatrice Natalie Nakase, già vice ai Los Angeles Clippers in NBA e nelle due stagioni da titolo delle Las Vegas Aces, è finita anche, selezionata come giocatrice da prelevare dalle Minnesota Lynx. Per la stella del movimento azzurro, dunque, la quarta stagione insarà caratterizzata da un cambio di, dopo che le Lynx fin dal 2017 avevano mantenuto saldi gli occhi su di lei.